Lazio-Torino, Verona-Parma, Serie A e Serie B: le ultimissime

Il Torino ferma la Lazio. Il match che chiude la 30esima giornata di Serie A termina in pareggio: all'Olimpico Gineitis all'82' risponde a Marusic che aveva portato in vantaggio i biancocelesti al 57'. Baroni aggancia Ranieri al sesto posto: ora le due capitoline sono entrambe a 52 punti.

Al Bentegodi non si va oltre il pareggio: finisce 0-0 la sfida tra Verona e Parma. Un tempo a testa per le formazioni di Zanetti e Chivu che però non riescono a capitalizzare le rispettive superiorità. Un punto a ognuno che muove la zona bassa della classifica: i veneti salgono a quota 30 punti agganciando il Como di Fabregas, mentre Delprato e compagni si staccano dal Lecce e salgono al 16esimo posto.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione. Con una delibera, resa nota da un comunicato a conclusione del Consiglio di Lega di oggi, lunedì 31 marzo, è stato ufficializzato che il campionato di Serie A 2025-26 avrà inizio domenica 24 agosto 2025 (con anticipi sabato 23 agosto 2025) e si concluderà domenica 24 maggio 2026.

Mattia Destro è un nuovo calciatore della Reggiana. L’attaccante, classe 1991, con oltre 300 presenze e 100 reti all’attivo tra Serie A e Nazionale italiana, ha siglato un accordo con il Club granata fino al 30 giugno 2025. "Benvenuto a Reggio Emilia, Mattia", scrive il club emiliano sul suo sito.