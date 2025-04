Empoli-Bologna, Milan, Haaland e Nba: le ultimissime

Terminata la 30a giornata di Serie A, i riflettori puntano ora sull'andata della prima semifinale di Coppa Italia tra Empoli e Bologna. Queste le probabili formazioni: EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Sambia, Grassi, Bacci, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lukumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga.

Ormai siamo agli ultimi mesi in rossonero, il destino di Conceiçao al Milan sembra ormai tracciato. Il piazzamento deludente in campionato e l’esclusione dai play off di Champions sono due macchie troppo grosse. La dirigenza rossonera spera che il tecnico portoghese riesca a strappare l’accesso ad una manifestazione europea anche per motivi finanziari.

Si ferma Erling Braut Haaland. L'attaccante del Manchester City, vittima di un infortunio alla caviglia durante i quarti di finale di FA Cup giocati contro il Bournemouth, è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali. È ancora presto per capire se il centravanti della Norvegia sarà costretto a chiudere anzitempo la sua stagione o potrà regolarmente partecipare al Mondiale per Club e agli incontri validi per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Tra questi, il prossimo 6 giugno, c'è proprio il confronto con l'Italia di Luciano Spalletti.

I Boston Celtics, con la nona vittoria consecutiva, e gli Oklahoma City Thunder, con la decima, si sono dimostrati ancora una volta inarrestabili nella Nba. Al Horford ha segnato 26 punti nella vittoria dei campioni in carica (117-103) a Memphis. Jayson Tatum ha realizzato 25 punti e catturato 14 rimbalzi. Per Boston è la sesta vittoria esterna consecutiva, la serie di vittorie in trasferta più lunga nella storia della franchigia.