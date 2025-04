Coppa Italia, Serie A, Sassuolo e Chinaglia: le ultimissime

Il Bologna vince la sfida di andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli per tre a zero e ipoteca la finale di Roma. Al Castellani va in scena una sfida a senso unico, con la formazione felsinea che non lascia alcuna possibilità ai padroni di casa.

Il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata Antonio Conte e Simone Inzaghi. Il primo era diffidato ed è stato ammonito durante la partita contro il Milan al Maradona. Il secondo invece "per avere inoltre, al 48' del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione". Per Inzaghi anche una multa di 5mila euro.

Un trionfo a portata di mano. Il Sassuolo è prossimo all’impresa, la Serie A è a un passo. Settantadue punti in classifica dopo trentuno giornate di campionato, con 22 vittorie, 6 pareggi e soltanto 3 sconfitte. L’appuntamento con la festa promozione per la squadra di Grosso potrebbe essere fissato per domenica 6 aprile, quando il Sassuolo andrà al Barbera per far visita al Palermo.

Sono passati 13 lunghi anni dalla morte di Giorgio Chinaglia, datata 1° aprile 2012, ma il popolo laziale non lo ha mai dimenticato, così come uno dei suoi compagni di squadra, Bruno Giordano, che ha reso omaggio a 'Long John', sul proprio profilo Instagram: "Un abbraccio fin lassù!!", il commento di Bruno che, oltre a un cuore blù, ha pubblicato una foto in cui mette in mostra la maglia numero 9 di Chinaglia, indossata nella sua avventura a New York con i Cosmos e al fianco di campioni come Pelé e Franz Beckenbauer tra il 1976 e il 1983.