Coppa Italia, Lazio, Real Madrid e Lucchese: le ultimissime

Stasera Milan e Inter si sfideranno alle 21 per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Per Sergio Conceição ballottaggio tra Jimenez e Musah, con lo spagnolo favorito. Leao torna titolare, Abraham in vantaggio su Gimenez. Inzaghi si affida a Josep Martinez in porta al posto di Sommer. Da valutare le condizioni di De Vrij, eventualmente è pronto Acerbi. Lautaro e Taremi fuori per infortunio: in attacco Correa è favorito su Arnautovic per affiancare Thuram.

Lutto nel mondo della Lazio, che piange la scomparsa di Suor Paola, storica tifosa biancoceleste divenuta nota al grande pubblico per le sue apparizioni nella trasmissione televisiva 'Quelli che il calcio', malata da tempo e morta all'età di 77 anni.

Il Real Madrid è in finale di Coppa del Re: pirotecnico 4-4 con la Real Sociedad al Santiago Bernabeu dopo i tempi supplementari. Gli uomini di Imanol Alguacil sono andati a un passo dal vanificare la vittoria per 1-0 dei Blancos all'andata, ma ad avanzare è Carlo Ancelotti, che può appesantire ulteriormente la sua bacheca già stracolma di trofei: affronterà la vincente di Atletico Madrid-Barcellona in programma questa sera.

L'Associazione calciatori indice lo sciopero dei professionisti tesserati dalla Lucchese 1905 s.r.l. per sabato 5 aprile 2025, auspicando che "il club - riporta una nota dell'Aic - adempia al pagamento delle somme contrattualmente dovute per le mensilità da novembre 2024 sino a febbraio 2025, e comunque si attivi per diminuire l'inadempienza e render manifesto il piano di gestione societaria e garantire, senza dubbi, le modalità di pagamento del debito sportivo entro nel termine di venerdì 4 aprile 2025".