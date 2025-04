Inter, Milan, tennis e Formula 1: le ultimissime

Dopo aver alzato bandiera bianca alla vigilia della sfida di campionato con l'Udinese, Lautaro Martinez salta anche il primo dei due derby di Coppa Italia contro il Milan di Sergio Conceiçao. "Ho fatto il massimo per esserci domani sera, - ha scritto nella tarda serata di ieri sui propri canali social ufficiali - ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga - ha poi aggiunto - e i nostri obbiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo".

Ieri è stato un giorno significativo: Giorgio Furlani che è volato a Londra per incontrare Fabio Paratici. Con Paratici vicino a vestire i panni del nuovo direttore sportivo del Milan, si avvicina anche la scelta del nuovo allenatore. Ad oggi, il favorito sembra essere Roberto De Zerbi, con il quale il dirigente mantiene stretti rapporti da anni e con il cui agente i contatti sono frequenti, soprattutto nelle sedi del mercato del centro di Milano.

Sale l'attesa per l'inizio del primo Masters 1000 sul rosso: il Rolex Monte-Carlo Masters, in programma dal 7 al 13 aprile sui campi del Monte Carlo Country Club. Saranno cinque gli azzurri al via. Unica testa di serie tra gli italiani Lorenzo Musetti, presenti anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Il sorteggio del main draw si svolgerà venerdì 4 aprile alle 17.

La Ferrari cerca di mettersi alle spalle l'amarezza per le squalifiche del Gp della Cina e guarda avanti alla prossima gara, in Giappone, nel weekend in arrivo: "Il circuito di Suzuka è particolarmente impegnativo per le monoposto e per i piloti, che amano la sfida rappresentata dalle sue iconiche curve - le parole del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur - tutta la squadra, ora più che mai, deve essere concentrata sull’obiettivo di mettere Charles Leclerc e Lewis Hamilton nella condizione di poter sfruttare costantemente tutto il potenziale della SF-25".