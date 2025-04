Milan-Inter, Immobile, Cagliari e Parma: le ultimissime

Al Meazza è andato in scena il quarto derby stagionale tra Milan e Inter, valido per la semifinale d'andata della Coppa Italia. I rossoneri aprono le marcature con Abraham (47'), i nerazzurri pareggiano i conti con Calhanoglu (67'). Il ritorno è previsto per il 23 aprile e in finale ci sarà una tra Empoli e Bologna.

"Il futuro di Ciro Immobile potrebbe essere nuovamente in Italia, con l'Inter". Lo riferisce direttamente dalla Turchia la testata Fanatik secondo cui l'ex attaccante e capitano della Lazio, potrebbe riabbracciare Simone Inzaghi. Secondo il media turco, infatti, Immobile starebbe: "Flirtando con l'Inter in questi giorni dopo una stagione a Istanbul con la maglia del Besiktas con 15 gol in 33 presenze in tutte le competizioni".

A pochi giorni dallo scontro salvezza tra Empoli e Cagliari, in programma domenica alle ore 15 allo stadio "Castellani", scoppia la polemica in casa rossoblù. Il club toscano ha avviato la prevendita per il match, valido per la 31esima giornata di Serie A, "escludendo dalla possibilità di acquisto tutti i residenti nella regione Sardegna", creando sin da ora disagi a coloro che si erano già muniti di voli aerei e biglietti dei traghetti. Dura la risposta della società di Tommaso Giulini, in attesa di un provvedimento ufficiale da parte delle autorità.

Il Parma ha avuto un ospite speciale durante l'allenamento odierno al Mutti Training Center di Collecchio: Massimiliano Allegri ha infatti assistito alla seduta della squadra di Cristian Chivu. L'ex allenatore della Juventus è stato accompagnato dal CEO Federico Cherubini e al termine dell'allenamento si è fermato a salutare il collega rumeno e il suo staff.