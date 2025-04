Premier League, Mourinho, Grealish e tennis: le ultimissime

La 30esima giornata di Premier League si chiude con il sempre affascinante derby londinese tra Chelsea e Tottenham.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Fofana, Badiashile, Colwill, Cucurella; Reece James, Caicedo; Sancho, Enzo Fernandez, Nkunku; Neto. Allenatore: Maresca.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Spence, Romero, Davies, Udogie; Bentancur, Gray, Bissouma; Johnson, Solanke, Tel. Allenatore: Postecoglou.

Nel derby tra Fenerbahce e Galatasaray, valido per i quarti di finale della Turkiye Kupasi, è successo di tutto. Partendo dal risultato, la squadra di José Mourinho esce dalla coppa nazionale. Decisiva la doppietta, arrivata tutta nel primo tempo, segnata dall'ex Napoli Victor Osimhen. Nel finale della prima frazione Szymanski su rigore riapre la sfida, ma i gialloblù non riescono a trovare la rete nel pareggio. Nei minuti finali della sfida si accendono particolarmente gli animi fino a scatenare una rissa tra le due panchine e un gesto, già diventato virale, di Mourinho. opo il triplice fischio, anche lo stesso portoghese viene espulso ma per un'altra situazione. Le telecamere inquadrano Mourinho mentre tira il naso dell'allenatore del Galatasaray Okan Buruk.

Jack Grealish ha finalmente ritrovato la via del gol in Premier League, contribuendo alla vittoria del Manchester City contro il Leicester per 2-0. Per l’ala inglese, il gol è arrivato in una giornata particolarmente significativa. Era infatti dal 16 dicembre 2023 che Grealish non segnava in campionato, e il suo ritorno al gol è avvenuto proprio il 2 aprile, una data speciale per lui e la sua famiglia. Esattamente 25 anni fa, infatti, è scomparso Keelan, suo fratello minore. Dopo la partita, il giocatore nato a Birmingham ha parlato con commozione ai media, rivelando quanto fosse importante per lui segnare in una giornata così speciale: "Sentivo di meritare di giocare stasera ed ero semplicemente felice".

Paura per Francesca Jones impegnata nel torneo di tennis a Bogotà. La britannica ha accusato un malore in campo durante il terzo set del match contro Julia Riera. Sul 5-3 per l’argentina si è accasciata in campo mentre si apprestava a servire. È stata subito soccorsa dai medici che l’hanno portata fuori dal campo con una sedia a rotelle. Da capire le cause del malore, ma Francesca Jones si sarebbe poi ripresa.