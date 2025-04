Gravina, Empoli, Cagliari e Osimhen: le ultimissime

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato nominato primo vice presidente della UEFA durante il Comitato Esecutivo che ha seguito il 49° Congresso Ordinario dell’organizzazione calcistica europea. Nel corso dell’evento, Gravina è stato inoltre confermato come membro del Comitato Esecutivo per il prossimo quadriennio.

Problemi in casa Empoli. Marco Silvestri ha compromesso il finale della sua stagione perché si è fratturato un dito della mano sinistra. "Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro" si legge sul sito ufficiale della squadra.

Il Cagliari di Tommaso Giulini intende andare fino in fondo, a pochi giorni dallo scontro salvezza con l'Empoli di D'Aversa. La società rossoblù ha presentato ricorso d'urgenza al TAR della Toscana avverso al provvedimento del Prefetto di Firenze, che ha formalizzato il divieto di trasferta per i residenti nella regione Sardegna. La risposta potrebbe arrivare già nella giornata di domani, venerdì 4 aprile.

Il Galatasaray si è qualificato in semifinale di Coppa di Turchia battendo 2-1 in trasferta il Fenerbahce. Nel finale si è scatenata una maxi rissa che ha reso necessario l'intervento della Polizia. Nel pieno del caos non è passato inoservato come Victor Osimhen, si è cimentato in una serie di capriole volanti. Il video delle acrobazie del centravanti girato in prestito in Turchia dal Napoli è diventato virale.