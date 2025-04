Roma, Inter, Szczesny e Brignone: le ultimissime

Prima di Pasqua, giovedì 17 aprile, la Roma si allenerà al Tre Fontane. Lo ha voluto la società e la presidenza per un saluto e un augurio ai al suo popolo. Allenamento aperto ai bambini e ai tifosi.

Lo manda De Zerbi. E questo potrebbe già valere come certificato di garanzia. L’Inter, infatti, ha messo gli occhi su Luis Henrique, laterale brasiliano del Marsiglia. La sua esplosione ha fatto alzare il prezzo del cartellino fino a superare i 30 milioni di euro. L’Inter non vorrebbe andare oltre i 25.

"Senza dubbio". Così Wojciech Szczesny ha risposto alla domanda se il Barcellona è la miglior squadra in cui ha giocato. Dimenticate, quindi, Juve, Arsenal e Roma per il portiere polacco: "E anche la più efficiente. Ho fatto diciannove partite, ancora nessuna sconfitta". Così ha dichiarato il giocatore ai microfoni di Sporty TV dopo la vittoria del club blaugrana contro l'Atletico Madrid, che ha sancito la qualificazione alla finale di Copa del Rey.

Maria Rosa Quario, madre di Federica Brignone, in una invertista a Tg1 Mattina, ha parlato a poche ore dall'intervento subito dalla sciatrice azzurra e dalla notte passata in ospedale a Milano: "Ho sentito che qualcuno ha criticato la sua scelta di partecipare al Campionato italiano ma lei lo ha sempre fatto. Lo sci si sa, a volte è una questione di centimetri, basta un piccolissimo errore, anche un po' di sfortuna e può succedere qualcosa di grave, di pericoloso, come successo ieri".