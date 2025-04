Milan-Fiorentina, Atalanta, Juve e Mourinho: le ultimissime

Milan-Fiorentina è la sfida del sabato sera della trentunesima giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, T.Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa Atalanta-Lazio, queste alcune delle sue parole. "A Firenze si può perdere. Faccio fatica a vedere questo crollo, abbiamo perso due partite dopo aver battuto la Juventus. Mi sembra che si sta esagerando su queste definizioni. Giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d'accordo su ciò che viene descritto".

"Ciascuno è artefice della propria sorte". Una storia criptica, scritta in latino, quella pubblicata da Mattia Perin su Instagram. Una locuzione latina dal destinatario non specificato. C'è però un dato oggettivo: questa è stata pubblicata poche ore dopo l'intervista di Thiago Motta al Corriere della Sera. Proprio l'ex allenatore della Juventus è stato accreditato dai tifosi come la persona a cui si riferiva il portiere.

Non è arrivata la temuta stangata per José Mourinho, dopo il caos avvenuto nel post partita di Fenerbahçe-Galatasaray in Coppa di Turchia: inizialmente si parlava di almeno cinque giornate oppure addirittura tre mesi di squalifica, ma alla fine le partite che salterà saranno "solo" tre, più una multa da 7 mila euro.