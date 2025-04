Milan-Fiorentina, Parma-Inter, Lazio e Psg: le ultimissime

Finisce 2-2 a San Siro tra Milan e Fiorentina. I viola partono in quarta e segnano due gol in avvio con l’autorete di Thiaw e il gol di Kean. I rossoneri prima accorciano con Abraham e poi trovano il pareggio con Jovic.

Succede di tutto in Parma-Inter: finisce 2-2 al Tardini dopo una partita spettacolare. La squadra di Inzaghi, in tribuna per la squalifica, chiude il primo tempo sul doppio vantaggio ipotecando i tre punti, ma i gialloblù si riportano sul pareggio nel giro di nove minuti. I nerazzurri si portano a +4 dal Napoli secondo, ma la squadra di Conte ha una partita in meno e scenderà in campo lunedì sera contro il Bologna.

La S.S.Lazio ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, che per la sfida di Bergamo, in programma domenica 6 aprile alle 18 e valevole per la 31ª giornata di Serie A, la squadra di Baroni scenderà in campo indossando il lutto al braccio per onorare la memoria di Suor Paola.

Il Psg è campione di Francia, e con ben 6 giornate d'anticipo. Il trionfo della squadra allenata da Luis Enrique arriva alla 28ª giornata, grazie alla vittoria per 1-0 sull'Angers, che porta il club parigino a +24 sul Monaco al secondo posto, raggiungendo quota 74 punti. Per il Paris Saint Germain è il tredicesimo scudetto, il quarto di fila.