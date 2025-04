Empoli-Cagliari, Torino-Verona, Champions League e Gp Giappone: le ultimissime

Né vincitori né vinti: Empoli-Cagliari 0-0. Parità nella sfida salvezza al Castellani. L'Empoli resta a -2 dalla zona salvezza, mancando la possibilità dell'aggancio al Lecce, il Cagliari difende i suoi 6 punti di vantaggio dal terzultimo posto, occupato dagli azzurri odierni avversari di turno.

Torino e Verona non si fanno male. Ci provano, ma non ci riescono perché la partita valida per la 31esima giornata finisce 1-1, con il botta e risposta tra Sarr e Elmas, arrivato dopo il rigore che Motipò ha neutralizzato ad Adams. Con questo pareggio il Torino sale al 10° posto agganciando l'Udinese a quota 40 punti, mentre il Verona al 14° posto con 31 punti, uno in più del Cagliari.

A due giorni da Bayern Monaco-Inter, la UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la prima delle due sfide valide per i quarti di finale di Champions League, in programma martedì 8 aprile alle ore 21. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera arbitrerà lo svizzero Sandro Schärer, che vanta 168 apparizioni nella massima serie elvetica.

La Ferrari mostra qualche segnale di risveglio in Giappone ma non va oltre il quarto posto con Leclerc e addirittura settimo con Hamilton. Non c’è stata mai l’occasione per attaccare davvero il podio occupato da Verstappen e dalle due McLaren di Norris e Piastri.