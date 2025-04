Roma-Juve, Atalanta-Lazio, Premier League e Darderi: le ultimissime

Il big match dell'Olimpico tra Roma e Juve finisce 1-1. Bianconeri in vantaggio con Locatelli al 40', risponde Shomurodov nella ripresa al 49'. I bianconeri si prendono il quinto posto a 56 punti, al pari del Bologna e vanno a +1 dalla Lazio. Capitolini che scivolano fuori dalla zona Europa a 53 punti a +1 dalla Fiorentina.

La Lazio batte l'Atalanta. Al Gewiss Stadium una rete all'inizio del secondo tempo di Isaksen decide la sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A. La squadra di Baroni torna al successo dopo due pari e una sconfitta in Serie A, mentre per quella di Gasperini si tratta del terzo ko consecutivo senza segnare. Adesso la Lazio si avvicina all'Atalanta, distante appena tre punti in campionato.

il Southampton dell'ex Roma Ivan Juric retrocede aritmeticamente in Championship (10 punti in 31 partite). La sconfitta per 3-1 arrivata in casa del Tottenham lo porta direttamente in seconda divisione con ben sette giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato inglese: è la prima volta che accade. Juric ha inoltre sette partite per evitare al Southampton un altro triste primato: diventare la squadra con meno punti nella storia della Premier League.

Impresa di Luciano Darderi che trionfa nell'Atp 250 di Marrakech 2025. Il 23enne tennista italo-argentino, n.57 del ranking, batte 7-6 (3), 7-6 (4) - l'olandese Tallon Griekspoor, n.37 del mondo. Il classe 2002 centra così il secondo titolo della carriera sul circuito maggiore dopo quello conquistato a Cordoba un anno fa.