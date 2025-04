Bologna-Napoli, Roma, Salernitana e Bolano: le ultimissime

Si chiude con il botto la trentunesima giornata di Serie A. Al Dall'Ara va di scena la sfida tra la quarta e la seconda in classifica: Bologna-Napoli. Queste le probabili formazioni: BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Oroslini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Claudio Ranieri spiega nel dettaglio cosa farà il prossimo anno nella conferenza stampa post Roma-Juve. "Non sarò dirigente, ma un consigliere del presidente. Spero che abbia fiducia cieca in me perché io voglio solo il bene della Roma. Per adesso, almeno, è così. Poi Dio vede e provvede". Quindi nessun futuro in panchina e, a quanto pare, neppure dietro la scrivania tutti i giorni.

Testa a testa fino a ieri sera tra Pasquale Marino e Beppe Iachini (contattato anche dalla Sampdoria) per la panchina della Salernitana. Ma non si esclude la conferma di Breda. La sconfitta nel derby con la Juve Stabia potrebbe costare cara a Roberto Breda e al ds Valentini. Iervolino vuole fare di tutto per salvarsi. Sondato anche Ballardini, è stato proposto Calori. Scartata sul nascere, invece, l’ipotesi di un ritorno di Martusciello.

Lutto nel mondo del calcio: Jorge Bolano, ex centrocampista colombiano, è scomparso all'età di 47 anni. E' stato stroncato da un infarto. In Italia ha vestito le maglie di Parma, Modena, Lecce e Sampdoria. Con gli emiliani aveva vinto una Supercoppa italiana nel 1999 e una Coppa Italia nella stagione 2001-02. Bolano ha giocato anche 36 gare con la maglia della nazionale colombiana.