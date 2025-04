Ranking Uefa, Bologna, Ceccon e Giudice Sportivo: le ultimissime

Serata che fa felice i tifosi dell'Inter ma in più in generale il calcio italiano quella di ieri, che ha visto andare in scena l'andata dei primi due quarti di finale di Champions League. Il successo dei nerazzurri sul campo del Bayern Monaco e la contemporanea sconfitta del Real Madrid su quello dell'Arsenal consentono infatti all'Italia di accorciare le distanze dalla Spagna nel ranking Uefa per nazioni, da cui dipende la possibilità di avere un posto in più nella prossima Champions.

Il Bologna è costretto a fare i conti con nuove assenze dopo la sfida casalinga contro il Napoli. Il centrocampista Lewis Ferguson e il portiere Lukas Skorupski dovranno restare fermi per circa tre settimane a causa di infortuni muscolari, aggiungedosi così al già malconcio Calabria.

Dispensa australiana per Thomas Ceccon, oro olimpico dei 100 dorso a Parigi che da gennaio si sta allenando a Brisbane in accordo con la Fin. Non potendo partecipare ai Trials di Riccione (13-17 aprile) validi per il mondiale estivo di Singapore, la Federnuoto ha stabilito che potrà ottenere il minimo per i Mondiali anche ai campionati australiani del 21-24 aprile.

La vergognosa e brutale aggressione all'arbitro durante una partita di playoff, categoria Under 17, in Sicilia è stata punita con l'esclusione del club dal campionato e squalifiche fino al 2030. È la decisione del Giudice Sportivo dopo i terribili fatti avvenuti alla fine della sfida tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara.