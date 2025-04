Derby di Roma, Musetti, Pogba e Nba: le ultimissime

L'Aia ha pubblicato le designazioni per la 32esima giornata della Serie A. Dopo la sfida tra Napoli e Milan al Maradona, Sozza torna ad arbitrare in un big match e lo fa in una delle partite più delicate del campionato, ovvero Lazio-Roma. Gli assistenti saranno Perrotti e Rossi e come quarto ufficiale Doveri, Meraviglia e Di Paolo al Var.

Prosegue l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista carrarino, testa di serie numero 13 del tabellone, batte in rimonta il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-2 dopo due ore e 20' di partita. Ora, al terzo turno, Lorenzo se la vedrà con Matteo Berrettini: il derby azzurro mette in palio la qualificazione ai quarti del torneo monegasco.

In una lunga intervista a GQ France, Paul Pogba ha parlato di diversi momenti difficili passati nella sua carriera iniziando dagli anni al Manchester United"Non ero felice, e un giocatore di calcio che non è felice non può giocare bene. Sono caduto in depressione senza nemmeno rendermene conto. Perché nessuno ci insegna cosa sia la depressione. Finché non ho iniziato ad avere buchi nel cuoio capelluto. Non capivo cosa fosse. Mi hanno detto che era stress".

Solite emozioni e immancabile spettacolo nella notte Nba (dieci le gare disputate). Oklahoma piega i Lakers e blinda il terzo posto nella Western Conference. Tre giorni dopo il pesante ko rimediato a Los Angeles, i Thunder si riscattano battendo 136-120 i gialloviola con 42 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander.