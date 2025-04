Barcellona-Borussia Dortmund, PSG-Aston Villa Roma e Empoli: le ultimissime

Il Barcellona strapazza il Borussia Dortmund e mette una più che seria ipoteca sul passaggio alle semifinali di UEFA Champions League! Il gol di Raphinha al 25', la doppietta di Lewandowski ai minuti 48 e 66 e la rete di Yamal al 77' fissano il risultato su un 4-0 senza appelli.

Il Psg compie il primo atteso passo verso la semifinale di Champions League, aggiudicandosi l'andata dei quarti con l'Aston Villa, grazie al 3-1 in rimonta ottenuto al Parco dei Principi. A griffare il successo che alimenta il sogno dei freschi campioni di Francia è Kvaratskhelia, autore del gol che regala la vittoria a Luis Enrique. A segno anche Doue e Mendes. Il vantaggio degli inglesi è firmato Rogers.

"L'obiettivo per noi è arrivare fino in fondo, ma affrontiamo una partita alla volta". Gustav Isaksen, che con una rete al 97' ha deciso l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, carica la Lazio. Gli uomini di Baroni saranno impegnati domani sul campo del Bodo Glimt. "Sappiamo che sarà una partita difficile, ma anche che avremo la gara di ritorno. Il Bodo è una squadra forte, specialmente in casa, e speriamo di riuscire a contrastare la loro spinta".

Il Prefetto di Milano ha deciso di vietare la vendita dei biglietti per Inter-Roma ai residenti nella Capitale. La partita, in programma il prossimo 27 aprile (anticipi o posticipi permettendo), si giocherà quindi senza romanisti. O meglio: potranno esserci nel settore ospiti i residenti in altre regioni o città, non quelli in arrivo dalla capitale. La decisione del Prefetto parla di "elevati profili di rischio".