Lazio, Fiorentina, Foggia e Masters 1000 Montecarlo: le ultimissime

Un’imponente bufera di neve imperversa su Bodø dalla notte, tutta la città è ammantata di bianco, lo strato ha raggiunto i 4 centimetri e intorno alle 11 ne sono previsti 7. Alle 10.30 si terrà la riunione Uefa, parteciperanno i club e le autorità locali. Si sta monitorando la situazione. La partita alle 8.30 di oggi non era data a rischio, bisogna attendere l’evoluzione metereologica e la conclusione del meeting.

Torna la Conference League, con il match tra gli sloveni del Celje e la Fiorentina alle 21 di domani 10 aprile e valido per l'andata dei quarti di finale del torneo. In difesa Palladino punta su Comuzzo, Pongracic e Ranieri, mentre a centrocampo spazio a Adli, Cataldi e Mandragora con Moreno sulla destra e Folorunsho sulla sinistra. In avanti chance per Zaniolo che affiancherà Beltran.

Il presidente Canonico ha mollato il Foggia al suo destino, squadra praticamente in autogestione sino alla fine del campionato. Al punto che per la prossima trasferta di Crotone i giocatori si dovranno pagare l’albergo. Finale di stagione grottesco e caricaturale per il Foggia. Così per salvare almeno la faccia e agguantare la salvezza prima possibile, lunedì in Calabria i giocatori andranno a loro spese.

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si affrontano nel match valevole per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo. Verosimilmente la partita non inizierà prima delle 14:30 di oggi.