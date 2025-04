Europa League, Conference League, Atp Montecarlo e Leo Beenhakker: le ultimissime

Sconfitta glaciale al Circolo Polare Artico per la Lazio che crolla in trasferta contro il Bodo Glimt, con la doppietta firmata da Saltnes. Si fa in salita questo quarto di finale di Europa League per la squadra di Baroni, che adesso aspetta di giocare il ritorno all'Olimpico, giovedì 17 aprile alle 21.

La Fiorentina vince 1-2 l'andata dei quarti di Conference League grazie ai gol di Ranieri e Mandragora, il secondo su rigore. Celje che accorcia, sempre su penalty, con Delaurier-Chaubet. Nel finale due miracoli veri di De Gea salvano il risultato. Appuntamento al 17 aprile, ore 18.45, per la gara di ritorno a Firenze.

È andato a Lorenzo Musetti il derby con Matteo Berrettini che metteva in palio un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Per Musetti, che per la seconda volta in carriera raggiunge i quarti di finale nel Principato, al prossimo turno ci sarà Stefanos Tsitsipas: la gara andrà in scena venerdì 11 aprile con campo e orario ancora da definire.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Leo Beenhakker. Il celebre allenatore olandese aveva 82 anni. In carriera ha allenato Ajax, Feyenoord e il Real Madrid, con cui ha vinto ben tre volte la Liga di cui due di fila. Ha allenato anche l'Olanda, guidandola durante la Coppa del Mondo del 1990 in Italia e arrivando fino agli ottavi di finale persi contro la Germania.