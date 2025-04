Udinese-Milan, Musetti, Alcaraz e Nba: le ultimissime

Una vittoria per Maignan e per l’Europa. Il Milan passa a Udine 0-4 con i gol di Leao, Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders, e tiene viva la speranza di ottenere un posto in Europa. Era l’ultima chance per restare aggrappati a quel treno, mancano ancora sei partite e non si può sbagliare. Maignan al 55’ è uscito in barella dopo un violentissimo scontro con il compagno di squadra Jimenez.

Lorenzo Musetti con un match da ricordare supera Stefanos Tsitsipas a Montecarlo. L’italiano si impone in tre set dopo aver perso il primo. Approda così in semifinale.

È Carlos Alcaraz il secondo semifinalista al 'Rolex Monte-Carlo Masters', primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda forza del tabellone, batte in rimonta ai quarti di finale il francese Arthur Fils, n.15 del ranking e 12° giocatore del seeding: 4-6, 7-5, 6-3 il punteggio dopo due ore e 26' di partita.

Successo pesante(il 44° in stagione) nella corsa ai playoff Nba per i Minnesota Timberwolves che a tre giornate dalla fine della regular-season, spinti da Anthony Edwards (44 punti), hanno espugnato il campo dei Memphis Grizzlies (141-125) loro diretti rivali.