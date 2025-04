Inter-Cagliari, Juve-Lecce, Venezia-Monza e Maignan: le ultimissime

In attesa del ritorno contro il Bayern, Inzaghi concede riposo in tutti i reparti oggi alle 18 contro il Cagliari: rifiatano Thuram, Mkhitaryan e Acerbi. Accanto a Lautaro c'è Arnautovic, titolare anche Frattesi come Zalewski e Dimarco. Dietro gioca Bisseck. Nicola medita di riproporre l'ultimo undici con due ballottaggi: Makoumbou insidia Prati, dietro Palomino si gioca il posto con Zappa.

Anticipo serale per Juventus e Lecce, che alle 20:45 scenderanno in campo all'Allianz Stadium. Koopmeiners va verso una maglia da titolare, in dubbio Thuram. Se non gioca il francese McKennie al centro e Weah a sinistra. Giampaolo è intenzionato a riproporre la squadra che ha pareggiato con il Venezia.

Questa sera si gioca Venezia-Monza. Sia Di Francesco sia Nesta restano fedeli al loro 3-5 2 di base. Per l'allenatore lagunare in punta giocheranno Yeboah e Gytkjaer, mentre per quello brianzolo ci saranno Keita Balde e Mota.

“Gli esami effettuati in ospedale hanno dato esito negativo per un trauma cranico. Maignan rimarrà in osservazione e tornerà a Milano sabato mattina”. Prima di tutto la buona notizia, ha spiegato il Milan nella notte rassicurando famiglia e tifosi. Dopo lo spavento di ieri, in campo durante Udinese-Milan, il portiere francese è in fase di ripresa.