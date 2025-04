Atalanta-Bologna, Como-Torino, Alcaraz e Formula 1: le ultimissime

La Dea fa tutto nel primo tempo: dopo 3 minuti i nerazzurri passano in vantaggio sull’asse Bellanova-Retegui, con l’esterno che crossa basso verso il primo palo, con l’italo-argentino che realizza con il mancino. Al 21’ la formazione di Gasperini raddoppia, con Pasalic. L’Atalanta conquista i tre punti e si riprende il terzo posto, scavalcando la Juventus.

Alle 18 al Sinigaglia scendono in campo Como e Torino, queste le probabili formazioni: COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Paz, Diao; Douvikas. TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripàn, Coco, Biraghi; Ilic, Casadei; Karamoh, Vlasic, Elmas; Adams.

Accedendo alla finale Alcaraz scavalca Sinner alla prima posizione della Race, la speciale classifica che tiene conto dei soli risultati della stagione in corso e che decreterà gli otto partecipanti alle Nitto Atp Finals di Torino. Con i 650 punti dell'ultimo atto a Montecarlo, lo spagnolo sale a quota 2.060 punti nella Race, a 60 lunghezze di distanza da Sinner. In caso di titolo Alcaraz potrebbe aumentare il suo vantaggio portandosi a quota 2.410.

Dopo il Gran Premio del Giappone, che ha visto le Ferrari in grande difficoltà, si riparte con il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. I piloti saranno protagonisti in Bahrain sul Bahrain International Circuit di Sakhir. Oggi 13 aprile la partenza è fissata per le ore 17 italiane.