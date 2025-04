Lazio-Roma, Como-Torino, Sassuolo e Atp Montecarlo: le ultimissime

Finisce con un pareggio il derby della Capitale. Lazio e Roma non vanno oltre l'1-1, decidono Romagnoli e Soulé: risultato che non cambia gli equilibri della classifica, anzi perdono punti dal quarto posto che vale la Champions. La squadra di Claudio Ranieri resta in settima posizione con 54 punti, sempre dietro i ragazzi allenati da Marco Baroni che consolidano il sesto piazzamento a 56 lunghezze, a -1 dal Bologna.

Il Como non sbaglia la partita del Sinigaglia: 1-0 contro il Torino. Basta il gol di Douvikas a Fabregas per portare a casa tre punti preziosissimi e allontanarsi dalla zona retrocessione, che ora è a 12 punti con la salvezza aritmetica che si avvicina. La squadra di Vanoli non sa più vincere: ultimi tre punti conquistati quasi un mese fa. Tensione nel finale per il gol annullato ai granata.

Il Sassuolo è ufficialmente promosso in Serie A. Dopo il tris a Modena, il pareggio dello Spezia contro il Mantova dà l'aritmetica certezza ai neroverdi del ritorno nella massima serie dopo solo un anno in Serie B e con cinque giornate d'anticipo. Un campionato dominato dall'inizio alla fine per la squadra di Grosso.

Sconfitta in finale per Musetti a Montecarlo. Avvio pazzesco per l'italiano, nel secondo Carlos ha alzato il livello, mettendo Lorenzo alle corde. Le fatiche per una settimana vissuta al massimo e forse anche la tensione mentale si sono fatte sentire e in avvio di terzo set è arrivato quel maledetto problema alla coscia destra che lo ha fermato proprio sul più bello. Festeggia Alcaraz, chiudendo 6-3 1-6 0-6 in un’ora e 47 minuti di gioco.