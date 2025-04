Lazio, Totti, Europa League e Premier League: le ultimissime

"Sul campo abbiamo dimostrato di dominare nel derby, loro hanno fatto un tiro in porta. Nella fattispecie non è stato premiato il merito". L'ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, tornando sulla stracittadina giocata domenica sera all'Olimpico e terminata con il punteggio di 1-1. Adesso però c'è l'ostacolo Bodo in Europa League.

Protagonista dell'evento organizzato dalla piattaforma di cui è notoriamente brand ambassador, Francesco Totti ha detto la sua sul possibile successore di Claudio Ranieri: "Spero che un giorno possa venire Ancelotti, che è sempre stato tifoso. "Se dovessi scegliere un allenatore giovane punterei su De Zerbi. Ha grandi doti e visioni di come impostare la squadra. Lui è un ragazzo eccezionale, ci mette l'anima.

Mentre Marco Baroni è impegnato a sgiogliere i suoi dubbi di formazione dopo il pari nel derby con la Roma e in vista del ritorno dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt, la Uefa ha designato la squadra arbitrale che dirigerà il match in cui i biancocelesti cercheranno la rimonta contro i novegesi.

Dopo aver saltato la conferenza pre gara alla vigilia di Newcastle-Manchester United, Eddie Howe è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. È quanto emerge dal report medico diffuso dalla società bianconera nelle ultime ore, all'indomani della splendida vittoria contro i Red Devils.