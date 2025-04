Roma, Milan, nuoto e Ferrari: le ultimissime

La priorità della Roma è cercare più gol fuori da Trigoria. Non è un mistero che al club piaccia Lorenzo Lucca dell'Udinese, ma a gennaio a centro sportivo era passato il procuratore di Brian Brobbey, centravanti classe 2002 dell’Ajax. Costava e costa molto e poi non appartiene, almeno per il momento, alla categoria dei killer d’area di rigore: tra campionato e coppe ha segnato 7 gol.

Il tanto atteso incontro tra Giorgio Furlani e Igli Tare è avvenuto ieri pomeriggio a Roma. Tare si è detto ben disposto, si è mostrato voglioso di iniziare una nuova avventura e carico nell'affrontare le responsabilità che lo attendono. Ma la fumata bianca, ancora, non c'è. Serviranno altri colloqui, tra cui quello decisivo con Gerry Cardinale, proprietario del Milan, per chiudere definitivamente e positivamente la trattativa.

Sara Curtis sta diventando la grande protagonista dei campionati italiani Assoluti di nuoto a Riccione: la 18enne piemontese ha infatti migliorato in batteria il proprio record italiano sui 50 stile libero in vasca lunga, nuotando in 24"52 e togliendo 4 centesimi al precedente primato di 24"56, realizzato l'8 marzo 2024.

Il Cavallino è pronto per solcare anche i mari del mondo, oltre alle strade. Dalle supercar ai super yacht e super barche a vela: John Elkann, il presidente della Ferrari ha confermato il nuovo progetto della Scuderia fondata nel 1939 a Maranello:"Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela: la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive".