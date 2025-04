Inter-Bayern Monaco, Real Madrid-Arsenal, Napoli e Lazio: le ultimissime

L’Inter vola in semifinale di Champions. La squadra di Simone Inzaghi, forte del 2-1 dell'andata, stacca il pass per il prossimo turno e continua a vivere il sogno europeo. Al Meazza finisce 2-2 con i nerazzurri in doppio vantaggio con Lautaro e Pavard, recuperati da Kane e Dier. Ora i nerazzurri se la vedranno col Barcellona di Flick.

Il Real Madrid non riesce nella remuntada e cade sotto i colpi di un Arsenal troppo forte anche al Santiago Bernabeu. Sulla scia del 3-0 rifilato all'andata, sbaglia prima un rigore con Saka che però si rifà segnando il gol del vantaggio. Pareggianfo gli spagnoli con Vinicius, ma la squadra di Arteta chiude definitivamente i giochi con Martinelli nel recupero. Gli inglesi, in semifinale, sfideranno il PSG.

Nuova tegola per Antonio Conte. Si ferma anche Juan Jesus, difensore centrale che lunedì è stato chiamato a sostituire l'infortunato Buongiorno. Problema muscolare per il giocatore del Napoli, che sarà valutato nelle prossime settimane. C'è lesione. E adesso, in vista della trasferta di Monza, l'unica alternativa è Rafa Marin, pronto a far coppia con Rrahmani.

"Essere l'attaccante della Lazio è una responsabilità importante, io lo so e per questo devo lavorare sempre". Così Castellanos ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Lazio-Bodo Glimt, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Castellanos ha poi aggiunto: "A livello personale sto bene, vengo da un infortunio di un mese ma ora sto bene e voglio aiutare la squadra. Arrivare in semifinale sarebbe importante. Sono a disposizione della squadra e del mister”.