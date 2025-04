Inter, Fiorentina, Atp Monaco e Nba: le ultimissime

La qualificazione alle semifinali di Champions League porta nelle casse dell'Inter 15 milioni di euro, che andrà sommato con l'incasso della gara di ritorno a San Siro, sicuramente in doppia cifra. Al momento, il totale dei premi Uefa accumulati dal club tocca quasi i 115 milioni, con prospettive ancora apertissime sulla finale, due anni dopo Istanbul.

Dopo il 2-1 della gara d'andata in Slovenia, con qualche brivido finale sventato da De Gea, la Fiorentina torna al Franchi per chiudere la pratica Celje. Palladino dovrà fare fronte a diverse assenze per squalifica. Moreno, Zaniolo e Dodo erano arrivati in Slovenia da diffidato e hanno ricevuto tutti e tre un'ammonizione, cosringendoli a saltare la gara di ritorno. Oltre ai tre, rimane fuori anche Colpani per infortunio.

Luciano Darderi vince ancora e vola ai quarti di finale del BMW Open by Bitpanda, torneo ATP 500 in scena a Monaco di Baviera. Il tennista italo-argentino, numero 47 del ranking, ha superato il secondo turno battendo in rimonta sul serbo Miomir Kecmanovic (n. 48) con il punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4. Darderi ora sfiderà ai quarti il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 2, e l'olandese Botic van de Zandschulp.

Grazie ai successi contro Chicago e Sacramento, Miami Heat e Dallas Mavericks hanno staccato il biglietto per l'ultimo spareggio dei play-in, che mettono in palio gli ultimi posti utili per i play off. Miami travolge i Bulls 90-109, grazie ai 38 punti di Herro. Venerdì gli Heat affronteranno Atlanta. Successo esterno invece per Dallas.