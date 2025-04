Lazio, Fiorentina, Inter-Barcellona e Juve: le ultimissime

Non riesce il miracolo della rimonta della Lazio. È una doccia ghiacciata quella che la squadra di Baroni subisce in questo quarto di finale di Europa League, perso ai rigori con gli errori di Noslin, Tchaouna e quello decisivo di Castellanos. Inutile il risultato di 3-1 maturato dopo i tempi supplementari, ad equilibrare la sconfitta per 2-0 dell'andata. Il Bodo andrà in semifinale e si scontrerà contro il Tottenham.

La Fiorentina è in semifinale di Conference League, per la terza volta di fila. Nel diluvio del Franchi la squadra di Palladino compie il suo dovere senza abbandonarsi a brutte sorprese o delusioni, pareggiando 2-2 con il Celje e passando grazie alla vittoria dell’andata. Betis-Fiorentina andrà in scena giovedì 1 maggio, alle ore 21, allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, a una settimana dal ritorno in programma al "Franchi" di Firenze l'8 maggio.

Un appuntamento con la storia per l’Inter di Simone Inzaghi che nella semifinale di Champions League affronterà il Barcellona. Il doppio confronto, in programma il 30 aprile e il 6 maggio, verrà trasmesso in diretta e in chiaro su una delle tv nazionali.

In vista del rush finale di stagione, la Juve di Igor Tudor potrebbe presto ritrovare anche il talento di Arek Milik, attaccante costretto a rimanere ai box sin da inizio stagione. "È stata una strada dura, - ha ammesso sul suo account Instagram ufficiale - ma sto diventando più forte ogni giorno, grazie per il vostro sostegno".