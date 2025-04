Roma-Verona, Monza-Napoli, Lecce-Como, Formula 1: le ultimissime

Archiviato il pareggio nel derby con la Lazio, la Roma di Claudio Ranieri ospita allo stadio Olimpico l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Suslov, Bernede; Mosquera.

Il Napoli di Antonio Conte fa visita al Monza di Alessandro Nesta. MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, A. Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola.

Alle 15 spazio a Lecce-Como. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Tete Morente; Krstovic. COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone, da Cunha; Strefezza, Douvikas, Diao.

È tutto pronto per la sessione di qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita, sul circuito cittadino di Gedda. Alle ore 15:30 scatterà la terza sessione di prove libere che potrà essere seguita in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K ma anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW. La sessione sarà disponibile anche in chiaro, in differita, su TV8 alle ore 21:00.