Roma, Napoli, F1 e Avellino: le ultimissime

La Roma vince 1 a 0 contro il Verona, supera la Lazio e aggancia il Bologna. Con questo successo, la Roma si porta a 57 punti in classifica dopo 33 partite. In attesa del resto delle partite, i giallorossi salgono al sesto posto, superando la Lazio a quota 56 e agganciando il Bologna.

Il Napoli torna a vincere lontano dal Maradona (non succedeva dal 18 gennaio, dal 3-2 in casa dell'Atalanta) e aggancia l'Inter a 71 punti in testa alla classifica. Decide il solito McTominay (su assist di Raspadori, subentrato), ormai sempre più attaccante aggiunto (nove gol in campionato).

Max Verstappen show a Gedda: l'olandese campione del mondo della Red Bull partirà in pole position nel Gp dell'Arabia Saudita, quinta prova del mondiale di Formula 1. Il classe 1997 avrà al suo fianco in prima fila Oscar Piastri su McLaren, mentre in seconda fila partiranno George Russell, con la Mercedes, e Charles Leclerc con la Ferrari. Quinto tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, settimo per Lewis Hamilton con la Ferrari.

Avellino in festa a Potenza dove, grazie al successo per 2-1 contro il Sorrento sul campo neutro del 'Viviani' (gol di Russo e Lescano nel primo tempo, poi nella ripresa quello dei 'padroni di casa' siglato da Rossetti), gli irpini del tecnico Biancolino hanno ottenuto con un turno d'anticipo l'aritmetica certezza del primo posto nel girone C di Serie C e della conseguente promozione in Serie B.