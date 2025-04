Milan-Atalanta, Bologna.Inter, Empoli-Venezia e Formula 1: le ultimissime

L'Atalanta risponde al Bologna e si rilancia in chiave Champions, rafforzando il suo terzo posto. Basta un gol di Ederson alla squadra di Gasperini per superare un deludente Milan a San Siro. La squadra di Conceiçao subisce la rete nel suo momento migliore, pagando ancora una volta uno scarso equilibrio in copertura e anche i cambi azzeccati di Gasperini, mentre i tifosi ricominciano a contestare la proprietà. I rossoneri, alla decima sconfitta in campionato, hanno ormai come obiettivo solo la Coppa Italia, unico possibile accesso all'Europa.

Orsolini è il re di Bologna: il capitano rossoblù decide il big match tra Bologna e Inter con un gol clamoroso. 1-0 al Dall'Ara per la squadra di Italiano (espulso insieme a Farris) che torna al quarto posto e supera momentaneamente la Juventus. Beffa per l'Inter quando il pareggio sembrava alle porte. Dopo la vittoria del Napoli, i nerazzurri non riescono a rispondere e rimangono a quota 71 punti come la squadra di Conte.

Il primo match in programma nella domenica di Pasqua della 33ª giornata di Serie A, che vedeva andare in scena lo scontro diretto in chiave salvezza tra Empoli e Venezia, si chiude con un pari per 2-2, che alla fine scontenta entrambe le contendenti e concede una boccata d'ossigeno lunga un punto di vantaggio per il Lecce alla deriva di un Giampaolo comunque confermato dai salentini.

Il Gp d'Arabia Saudita, quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1, l'ha vinto Oscar Piastri, primo con un vantaggio di 2.8 secondi su Verstappen, secondo e penalizzato di 5 secondi in avvio di gara. Terzo Leclerc con un secondo di vantaggio su Norris: si tratta del primo podio della Ferrari nel 2025. Solo settimo Hamilton, l'altro pilota del Cavallino.