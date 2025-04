Morte Papa Francesco, rinviate le gare di Serie A, B, C e Primavera 1

Secondo quanto deciso dalla Lega di Serie A e comunicato attraverso il comunicato ufficiale n.210: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data: da destinarsi". Di seguito le gare rinviate: SERIE A ENILIVE: Torino - Udinese; Cagliari - Fiorentina; Genoa - Lazio; Parma - Juventus. PRIMAVERA 1: Roma - Udinese; Monza - Sassuolo; Sampdoria - Torino. Sospese anche le odierne sfide di Serie B e C in programma: SERIE B: Südtirol - Bari; Brescia - Reggiana; Cittadella - Salernitana; Juve Stabia - Sampdoria; Mantova - Catanzaro; Palermo - Carrarese; Sassuolo - Frosinone; Spezia - Cosenza; Modena - Cesena; Pisa - Cremonese. SERIE C: Arezzo-Lucchese; Campobasso-Perugia; Gubbio-Milan Futuro; Legnago Salus-Pescara; Pineto-Entella; Pontedera-Rimini; Sestri; Levante-Ascoli; Ternana-Pianese; Torres-Carpi; Vis Pesaro-SPAL.