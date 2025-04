Coppa Italia, Liga, Premier League e Ecuador: le ultimissime

Dopo la vittoria per 3-0 nel derby della Madonnina (complessivo 3-1), il Milan conquista il primo posto nella finale di Coppa Italia, che si giocherà a Roma mercoledì 14 maggio. Ora tocca alla seconda semifinale tra Bologna ed Empoli.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Ebuehi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Cacace; Esposito. All. D’Aversa

Colpo esterno del Real Madrid che batte il Getafe e si rilancia in classifica. Nel match della 33esima giornata di Liga, le Merengues passano al 21' del primo tempo con il gol del talento turco Arda Guler. Vittoria pesantissima per la squadra di Ancelotti che sale a quota 69 punti e torna così a -4 dal Barcellona capolista che sfideranno sabato in finale di Coppa del Re.

Festa rinviata per il Liverpool di Slot, che avrebbe potuto già festeggiare la vittoria della Premier League in caso di sconfitta dell'Arsenal. I Gunners invece sono riusciti a strappare un pareggio contro il Crystal Palace nella 34ª giornata: 2-2 il risultato finale all'Emirates Stadium, con la squadra di Arteta a 13 punti di distanza dalla vetta.

Dramma in Ecuador per il giocatore dell'Emelec Jackson Rodriguez. Sua moglie e suo figlio sono stati rapiti da "individui non identificati", come riferito dalla polizia. Il calciatore classe '98 è uscito illeso dal rapimento. Il portavoce della polizia sulla vicenda ha fatto chiarezza: "Sono entrati nell'abitazione del giocatore nelle prime ore di mercoledì, usando la forza e, oltre a rubare diversi oggetti e denaro, hanno anche rapito la moglie e il figlio del giocatore”. Ora Rodriguez è sotto protezione della polizia, mentre sono state avviate le indagini e le operazioni di ricerca per ritrovare la sua famiglia.