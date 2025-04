Atalanta-Lecce, Serie A, De Bruyne e Alcaraz: le ultimissime

Il Lecce viene scosso da una tragedia improvvisa: è morto Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club, 38 anni. Per questo motivo, come annunciato tramite comunicato ufficiale, il club pugliese rende noto che "la squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata".

L'Aia ha pubblicato le designazioni per la 34esima giornata di Serie A, con il programma stravolto dai funerali di Papa Francesco. Si giocherà domenica alle 15 il big match tra Inter e Roma, affidato a Fabbri. Affidata a Mariani la sfida tra Napoli e Torino, chiave per la lotta scudetto. Piccinini arbitrerà Juventus-Monza, Lazio-Parma a Sacchi mentre Maresca arbitrerà Udinese-Bologna.

Dopo aver annunciato con un messaggio da brividi il suo prossimo addio al Manchester City, con cui non rinnoverà il contratto in scadenza, Kevin De Bruyne fa gola a tanti club e tra questi ce n'è anche uno di Serie A: si tratta del Como di Cesc Fabregas che avrebbe clamorosamente avviato una serie di verifiche per valutare la possibilità di ingaggiarlo.

Niente Masters 1000 di Madrid per Alcaraz. I risultati della nuova risonanza magnetica hanno confermato l'infortunio all'adduttore della gamba destra, patito nel secondo set della finale di Barcellona persa contro Rune, che ha costretto il murciano al forfait.