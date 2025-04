Hummels, Arnaldi, Premier League e MotoGP: le ultimissime

Mats Hummels ha parlato al canale YouTube di Lega Serie A. L'occasione è stata propizia per parlare del suo utilizzo dell'ironia sui social, dato che i suoi post hanno spesso suscitato reazioni contrastanti: "Il senso dell’umorismo non è molto tollerato nel calcio moderno. Io continuerò a fare battute. Soprattutto prendo sempre con ironia la mia situazione personale. Mi è successo anche in Germania che le mie parole venissero volutamente fraintese per creare titoli. Non mi faccio condizionare”.

Matteo Arnaldi fa l'impresa e stacca il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Dopo il successo all'esordio in rimonta su Borna Coric, il tennista ligure ha conquistato la vittoria più prestigiosa della sua carriera battendo un Novak Djokovic, testa di serie numero quattro del tabellone.

Pomeriggio ricco di match in Inghilterra, dove si sono giocate 5 partite valide per la 34esima di Premier League. Ha aperto le danze il Chelsea di Maresca superando 1-0 l’Everton, poi è stata la volta del West Ham sconfitto per 3-2 in casa del Brighton, del Fulham vittorioso in trasferta sul campo del Southampton e del Wolverhampton che si è imposto per 3-0 sul Leicester.

Tutti all'attacco di Marc Marquez nel Gp di Spagna della classe MotoGp, quinta tappa del Motomondiale 2025: in vista della gara di domani, oggi è il giorno delle qualifiche (e poi della gara Sprint) a Jerez de la Frontera. Sarà la Yamaha di Fabio Quartararo a partire in pole position davanti alle Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.