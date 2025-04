Inter-Roma, Fiorentina-Empoli, Venezia-Milan e Como-Genoa: le ultimissime

In un Meazza tutto esaurito Inter-Roma finisce 1-0 per i giallorossi con gol decisivo di Soulé: il sogno Europa continua, quello scudetto per l'Inter, in attesa del Napoli stasera, rischia di interrompersi bruscamente.

La Fiorentina di Raffaele Palladino batte l'Empoli di Roberto D'Aversa e aggancia temporaneamente Juve e Lazio in classifica, a quota 59. Dalla rete in avvio dell'ex Milan Adli al raddoppio di Rolando Mandragora, che si conferma centrocampista con il vizio del gol. Rovesciata da cineteca del classe '97, che mette in ginocchio i toscani, ancorati al penultimo posto con 25 punti all'attivo. Agli ospiti non basta Fazzini.

Il Milan conquista tre punti in campionato battendo 2-0 in trasferta al Penzo il Venezia. Gol di Pulisic al 5' e Gimenez al 96' nella gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Gli uomini di Conceiçao sono tornati al successo, quelli di Di Francesco non sono riusciti ad allungare a tre la striscia di risultati utili di fila dopo aver battuto il Monza e pareggiato a Empoli: restano, così, in zona retrocessione.

Il Como festeggia la salvezza con quattro turni di anticipo. La squadra di Fabregas batte il Genoa per 1-0, l’uomo copertina è Strefezza che decide la partita sfruttando al meglio un assist di Cutrone. Una rete che vale tre punti pesantissimi e l’aritmetica certezza della permanenza in Serie A: i comaschi hanno 17 punti di vantaggio sull’Empoli, terzultimo in classifica.