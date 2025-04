Lazio-Parma, Bologna, Cobolli e MotoGP: le ultimissime

Punti europei e salvezza in palio all'Olimpico di Roma questa sera alle 20.45. Baroni dovrebbe scendere in campo con Isaksen-Dia-Zaccagni alle spalle di Castellanos. Per Chivu coppia d'attacco Pellegrino-Bonny.

Il Bologna di Vincenzo Italiano perde pezzi in vista della sfida con l'Udinese, in programma oggi alle ore 18:30. Nel corso della rifinitura, a pochi giorni dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Empoli, si sono fermati Dan Ndoye ed Estanis Pedrola, costretti a rimanere ai box per un problema muscolare.

Si è interrotta al terzo turno la corsa di Flavio Cobolli nel Masters 1000 di Madrid. Dopo il successo all'esordio su Fabian Marozsan e quello al secondo turno su Holger Rune, costretto al ritiro per un problema al ginocchio destro al termine del primo set, il tennista romano si è arreso a Brandon Nakashima

Paura per Franco Morbidelli durante il GP di Spagna è vittima di un brutto incidente. Alla curva 11 del circuito di Jerez, nel corso del 17° giro, infatti, il pilota romano è stato protagonista di una scivolata, quando era in sesta posizione, riportando conseguenze che inizialmente avevano fatto preoccupare i soccorritori, si è trattato di una commozione cerebrale non indifferente, che andrà monitorata nelle prossime ore, ma senza fratture o altre complicazioni.