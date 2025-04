Juve, Verona-Cagliari, Atp Madrid e Sinner: le ultimissime

"Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto ieri sera in campo. Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio. Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al Club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mai mancato". Questo il lungo messaggio pubblicato da Yildiz, nel quale così ha voluto esprimere il proprio dispiacere a tutti, dal mondo Juventus all'avversario, Bianco.

Alle 20.45 scendono in campo Verona e Cagliari, queste le probabili formazioni. VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bernede, Bradaric; Amin Sarri, Mosquera. CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Zito Luvumbo, Augello; Viola, Coman.

Prosegue l'avventura di Matteo Arnaldi, che si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo della 'Caja Magica', il Masters 1000 di Madrid. Per il tennista italiano, che aveva eliminato Djokovic nel turno precedente, vittoria in due set sul bosniaco Dzumhur e la prospettiva di una sfida non impossibile per approdare ai quarti.

Jannik Sinner, dopo i sei milioni di dollari vinti con il torneo - esibizione in Arabia aveva detto: "Sta nascendo la mia fondazione, li userò nel modo che riterrò oppportuno per fare del bene". Detto, fatto. Sinner ha lanciato oggi la fondazione che porta il suo nome e si occuperà di aiutare i bambini in Italia e nel mondo attraverso l'istruzione e lo sport.