Champions League, De Laurentiis, Real Madrid e Sinner: le ultimissime

Giornata di vigilia di Champions League. Domani sera, 30 aprile, Barcellona e Inter si sfideranno per la semifinale di andata della massima competizione europea. L'allenatore blaugrana, Hansi Flick, ha elogiato i nerazzurri nella conferenza stampa della vigilia: "L'Inter è una squadra forte, penso abbia la miglior difesa d'Europa ma credo abbia anche uno dei migliori centrocampi. Sarà una partita complicata”.

Top manager reputation: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato nominato miglior manager sportivo del 2024. Nella speciale classifica precede il presidente e amministratore delegato del Formula One Group, Stefano Domenicali, di 2,05 punti.

Pesantissima defezione in casa Real Madrid: i 'Blancos' perdono infatti Antonio Rudiger. In attesa delle decisioni della disciplinare nei suoi confronti per la follia contro l'arbitro nella finale di Coppa del Re con il Barcellona (ha lanciato una borsa del ghiaccio al direttore di gara), che potrebbe costargli fino a 12 giornate di squalifica, il difensore tedesco si è sottoposto a intervento chirurgico "per una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro" e sarà indisponibile tra le sei e le otto settimane.

Jannik Sinner è pronto a tornare a Roma. La sospensione per il caso Clostebol scade alle 23.59 del 4 maggio, ormai si contano le ore. La sua prima partita agli Internazionali d'Italia è prevista tra il 9 e il 10 maggio. Jannik ha rilasciato una lunga intervista al Tg1, con il direttore Gian Marco Chiocci, che andrà in onda questa sera alle 20:30. “Sicuramente sono molto contento di rientrare in campo - le parole del numero uno, andate in onda in un'anticipazione nel Tg1 delle 13.30 - soprattutto a Roma, è un torneo speciale per me, ma sicuramente entro con una mentalità un po’ diversa".