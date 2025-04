Champions League, Juve, Lazio e Napoli: le ultimissime

Si alza il sipario sulle semifinali di Champions League, e la prima sfida in programma tra Arsenal e Psg si chiude con la vittoria dei parigini all'Emirates Stadium di Londra. Finisce 1-0, con il ritorno in programma il 7 maggio al Parco dei Principi. Protagonisti della sfida Dembelé, autore del gol, Kvaratskhelia, con l'assist decisivo, e Donnarumma con alcune parate fondamentali.

Il giudice sportivo ha emesso il suo verdetto: due giornate di squalifica per Kenan Yildiz. Questa la sentenza in seguito alla gomitata rifilata a Bianco nel corso dei minuti di recupero del primo tempo di Juventus-Monza. Il numero 10 bianconero sarà quindi assente per le prossime due gare della squadra di Tudor, quella di domenica 4 maggio Dall'Ara contro il Bologna e quella di sabato 10 maggio all'Olimpico contro la Lazio.

Luca Pellegrini nei guai: il terzino sinistro della Lazio è finito nel mirino della procura della Figc che ha aperto un fascicolo sulla presunta espressione blasfema detta durante Genoa-Lazio. Il procuratore federale Chinè ha avviato un procedimento nei confronti del giocatore per fare chiarezza sull'episodio. Però per procedere con eventuali sanzioni servirà una prova audio: il Giudice Sportivo non lo ha potuto fare dato che sul referto arbitrale non vi era traccia dell'episodio.

Il Napoli spera nel rientro a breve di Anguissa. Anguissa aveva chiesto il cambio contro il Torino dopo una botta al fianco ricevuta da Ilic. Aveva provato a proseguire, stringendo i denti, poi il dolore l'ha obbligato ad alzare bandiera bianca. Le chance del Napoli e di Conte di riavere Anguissa in campo sono buone. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.