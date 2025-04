Champions League, Lautaro, Lazio e Roma U16: le ultimissime

Termina 3-3 la semifinale d'andata di Uefa Champions League tra Barcellona e Inter. In vantaggio i nerazzurri dopo 30 secondi con Thuram. Al 21' raddoppia Dumfries con un'acrobazia. Il Barca si rialza e accorcia le distanze con Yamal, poi arriva il pareggio di Fernan Torres prima dell'intervallo. Nella ripresa è ancora Dumfries a far festeggiare Inzaghi, una felicità che dura poco perché pochi secondi dopo un missile di Rapinha colpisce la traversa, poi Sommer, per l'autogol del 3-3.

Nuovo problema muscolare per Lautaro Martinez, costretto ad uscire nell'intervallo di Barcellona-Inter. Al 44' del primo tempo, il capitano nerazzurro ha effettuato una frenata all'altezza della linea mediana e nel cambio di direzione ha sentito tirare all'altezza del bicipite femorale della coscia sinistra. Una volta scaricata la palla all'indietro, si è fermato e ha portato le mani sul volto, percependo subito l'entità dell'infortunio. Da valutare le sue condizioni nelle prossime ore, in vista del ritorno in programma a San Siro martedì 6 maggio.

La Lazio ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per il big match con la Juventus, in programma sabato 10 maggio allo stadio Olimpico alle ore 18:00. I biglietti della sfida saranno acquistabili dalle ore 10:00 di venerdi 2 maggio. Nella prima fase (che si chiuderà lunedì 5 maggio), la vendita è riservata ai possessori delle card S.S. Lazio Eagle e 1900, con la possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi. Presente anche una prelazione per gli abbonamenti Aquilotto Under 14. I posti non confermati dagli abbonati Aquilotto Under 14 verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 16:00 di lunedi 5 maggio, quando scatterà la vendita libera.

Squalifica pesantissima per Gioele Giammattei, talento classe 2009 della Roma Under 16. Nella gara d'andata degli ottavi di finale dei playoff contro il Napoli, il giocatore è stato espulso all 22' del primo tempo per una spinta a gioco fermo sul difensore avversario. Inoltre, dopo il fischio dell'arbitro Gianmattei avrebbe colpito con uno schiaffo l'assistente arbitrale. Ben 9 giornate di squalifica. La Roma, però, valuta l'idea di presentare ricorso: dalle immagini esaminate dal club, sembra che il ragazzo non colpisca l'assistente.