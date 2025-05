Torino-Venezia, Supercoppa Italiana, Lecce-Napoli e Atp Madrid: le ultimissime

Un punto per parte tra Torino e Venezia. I granata mantengono l'imbattibilità in casa nel 2025 e salgono a quota 44 punti in classifica, dieci in meno rispetto al Milan nono. Muove la classifica anche il Venezia, che stacca l'Empoli, resta in solitaria al terzultimo posto e si porta a un solo punto dal Lecce, al momento salvo. A segno allo Stadio Olimpico Grande Torino Perez per il vantaggio granata, poi il pareggio di Vlasic.

Si è svolta questa mattina in videoconferenza l'Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 Società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile. Tra le decisioni, è stato confermato di aver ricevuto l'nteresse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre.

Arriva il comunicato ufficiale del Lecce, che avvisa centinaia di tifosi del Napoli dell'annullamento dei loro biglietti per il match del Via del Mare. Il provvedimento preso dalla Questura di Lecce scaturisce dalle indagini effettuate, che hanno evidenziato l'aggiramento delle misure organizzative predisposte, in particolar modo il divieto di vendita di biglietti diversi dal settore ospiti per i residenti in Campania. I 701 titoli d'acquisto emessi e a questo punto annullati, saranno rimoborsabili e non cedibili.

Non riesce un'altra impresa a Lorenzo Musetti sulla terra rossa della 'Caja Magica' dove il 23enne azzurro, già sicuro dell'ingresso nella top 10 del ranking Atp,è stato battuto in due set (3-6, 6-7) nella semifinale del Masters 1000 di Madrid dal coetaneo Jack Draper. Sarà l'inglese dunque ad affrontare in finale il norvegese Casper Ruud.