Lazio, Roma, F1 e sci: le ultimissime

La Lazio di Marco Baroni fa visita all'Empoli di Roberto D'Aversa in occasione della 35a giornata di Serie A. Empoli-Lazio andrà in scena oggi, domenica 4 maggio, alle ore 12:30 allo stadio "Carlo Castellani e sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Alle 18 giocano Roma e Fiorentina. Ranieri verso la conferma della squadra che ha vinto a Milano contro l'Inter, col doppio centravanti, Koné davanti alla difesa e Soulé esterno da tutta fascia. Nella Fiorentina riecco Kean dal 1’.

Dopo una pazza Sprint Race, chiusa con il terzo posto di Hamilton dietro alle McLaren di Norris e Piastri, è il momento delle qualifiche sul circuito di Miami. E a prendersi una grande pole position è Max Verstappen. Il pilota olandese chiude davanti a Norris e a Kimi Antonelli, autore di un'altra grande qualifica. Deludono le Ferrari: Leclerc è solo ottavo, Hamilton viene addirittura eliminato in Q2 e chiude dodicesimo.

Federica Brignone torna farsi viva sui social, per ringraziare delle attenzioni ricevute e soprattutto aggiornare tifosi e appassionati di sci sulle sue condizioni. Con un post sul suo profilo ufficiale di ig, la valdostana mostra alcune immagini che testimoniano il duro lavoro cui si sta sottoponendo per recuperare bene ed il prima possibile.