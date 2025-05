Genoa-Milan, F1, Internazionali e Nba: le ultimissime

Nel posticipo del lunedì di Serie A il Genoa di Vieira, aritmeticamente salvo, ospita un Milan che spera di conquistare un posto in Europa. Due ballottaggi sulla trequarti per i rossoblù, mentre Conceiçao dovrebbe riproporre la formazione titolare che si è vista nelle ultime 4 partite. L'unico dubbio al momento sembra legato alle condizioni di Jovic. Verrà valutato domani mattina: se starà bene giocherà lui, se non starà bene giocherà Gimenez.

Continua la stagione nera della Ferrari che delude anche a Miami. Le due Ferrari chiudono in settima e ottava posizione, con schermaglie tra Charles Leclerc e l'inglese Lewis Hamilton. Gli ordini di scuderia che arrivano dal box, prima impongono al monegasco di lasciar passare il pilota britannico, a pochi giri dalla fine gli ingegneri chiedono a Hamilton di restituire a Leclerc la posizione ottenuta in precedenza. E a quel punto, l'inglese polemizza via radio.

Manca poco ormai all'inizio degli Internazionali d'Italia di tennis, che in questi giorni stanno già vivendo un antipasto con il ricco programma delle qualificazioni. Oggi si entra nel vivo con il sorteggio del tabellone femminile, alle ore 11, e maschile, alle 12, nella splendida cornice della Fontana di Trevi, nel centro di Roma.

I Golden State Warriors si qualificano per le semifinali della Western Conference. Decisiva la vittoria per 103-89 sugli Houston Rockets in Gara 7. Protagonisti Buddy Hield, che ha realizzato nove triple per un totale 33 punti, e Stephen Curry, decisivo nel finale con 14 dei suoi 22 punti nel quarto quarto.