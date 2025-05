Sinner, Napoli, Inter-Barcellona e Bari: le ultimissime

Si sono svolti i sorteggi degli Internazionali BNL d'Italia che prenderanno il via il 7 maggio. Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno in campo da numero uno al mondo. La sua corsa verso il titolo inizierà dal secondo turno contro il vincitore della sfida tra Federico Cinà e Mariano Navone. Il match andrà in scena tra venerdì 9 e sabato 10 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico.

Sabato a Lecce Lobotka è stato costretto a uscire al 9’ della ripresa per le conseguenze di un problema alla caviglia destra. Per l’ennesima volta in tre mesi abbondanti: le sue condizioni saranno valutate a partire da domani, giorno della ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di relax concessi da Conte.

Il tecnico Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Inter di Inzaghi. Da segnalare due pesanti assenze in difesa, ovvero quelle di Balde e Kounde. Era in dubbio anche Lewandowski, dopo aver saltato le ultime quattro partite dei blaugrana tra cui la semifinale d'andata, ma il bomber polacco ci sarà e sarà dunque sfida tra attaccanti con Lautaro, che è riuscito a recuperare in tempo.

Gravissimo episodio di violenza fuori dallo stadio San Nicola di Bari, dove un tifoso è stato picchiato davanti al figlio. Il video dell'aggressione è diventato virale sui social, scatenando una durissima reazione.