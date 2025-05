Genoa-Milan, Inter, Fofana e Juve: le ultimissime

Un exploit durato pochi secondi che però è bastato al Milan per rimontare il Genoa 2-1 al Ferraris. Leao al 76' e l'autogol di Frendrup al 77' capovolgono le sorti di una partita aperta e indirizzata da Vitinha, entrato nella ripresa e subito a segno dopo appena un giro d'orologio.

Buone notizie per l'Inter in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona: alla vigilia della gara del Meazza, infatti, Lautaro Martinez si sta allenando in gruppo. Dopo l'elongazione ai flessori della coscia sinistra accusata nel match di andata contro i blaugrana, l'attaccante argentino è tornato ad allenarsi con i compagni a poco più di ventiquattro ore dal calcio d'inizio della partita.

Tegola per il Milan e Conceiçao: Youssouf Fofana è stato infatti costretto a lasciare il campo al 28' minuto della sfida contro il Genoa. Il centrocampista francese, titolare dal primo minuto, ha subito un pestone al piede sinistro al 24', in un contrasto con Junior Messias. Con la finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo all’Olimpico contro il Bologna, lo stato fisico di Fofana diventa ora un tema centrale per lo staff tecnico.

Continua l'emergenza infortuni in casa Juventus: si è fermato anche Andrea Cambiaso. L'esterno dei bianconeri era uscito dolorante al 68' del secondo tempo della sfida pareggiata contro il Bologna. Inizialmente aveva stretto i denti, segnando anche un gol poi annullato per fuorigioco, ma è stato poi costretto a uscire per far posto ad Alberto Costa. Oggi si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato un'elongazione del retto femorale sinistro. Il giocatore salterà la prossima sfida contro la Lazio.