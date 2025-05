Inter-Barcellona, Roma, Internazionali d'Italia e Nba: le ultimissime

A sei giorni dal 3-3 dell'andata, l’Inter di Simone Inzaghi ospita il Barcellona di Hansi Flick in occasione della semifinale di ritorno di Champions League. Queste le probabili scelte dell'allenatore nerazzurro: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram.

Mile Svilar è sempre più una certezza per la Roma. Ma allora cosa manca per il rinnovo? L’accordo su quella clausola rescissoria proposta dall’entourage del giocatore e che non convince ancora i dirigenti giallorossi. Se ci sarà l’opzione di uscita sarà senz’altro alta, in modo tale da non far avere rimpianti ai giallorossi nei prossimi anni.

È ufficialmente iniziata la prima settimana dell'edizione numero 82 degli Internazionali Bnl d'Italia. Intanto, è stato reso noto il montepremi ufficiale del torneo maschile: € 523.870 andranno al finalista, mentre € 985.030 andranno al vincitore, quindi quasi un milione di euro.

Iniziano col botto le semifinali di Conference dei playoff Nba. Nelle due gare giocate nella notte oltreoceano spicca l'incredibile vittoria, a Est, di New York al TD Garden contro i campioni in carica di Boston (108-105) e il successo esterno di Denver a Oklahoma a Ovest (121-119). Gara-2 in programma ancora in Massachusetts giovedì 8 maggio.