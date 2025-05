Champions League, Tommy Paul, CR7 e Mondiale per club: le ultimissime

L’Inter è in finale di Champions League. I nerazzurri superano 4-3 il Barcellona al termine di una partita incredibile. Doppio vantaggio degli uomini di Inzaghi che si fanno raggiungere e poi sorpassare all’87esimo dai blaugrana. Il gol in pieno recupero di Acerbi regala i supplementari ai suoi, poi al 99esimo Frattesi fa 4-3.

Tommy Paul agli Internazionali con la maglia della Lazio: il regalo a sorpresa

Il tennista statunitense e tifoso biancoceleste, che all'arrivo a Roma aveva scritto sui social "Back in Lazio Land", ha ricevuto una maglietta personalizzata

Prosegue la stirpe di Cristiano Ronaldo. Il figlio maggiore, Cristiano Ronaldo Junior, è stato convocato dalla selezione under-15 del Portogallo. Cristiano Jr, classe 2010 (quindici anni a giugno), prenderà parte con la maglia della nazionale lusitana in un torneo internazionale in programma in Croazia, "Vlatko Markovic", in programma dal 13 al 18 maggi

Il club messicano Leon non parteciperà alla prossima Coppa del Mondo per Club, in programma negli Stati Uniti il mese prossimo. Lo ha confermato martedì il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), che ha respinto il ricorso presentato dalla società contro la decisione della FIFA. La federazione internazionale ha escluso il Leon dal torneo perché fa parte dello stesso gruppo proprietario del Pachuca, un'altra squadra già qualificata per la competizione.