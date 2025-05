Serie A, Champions League, Inter e Internazionali d'Italia: le ultimissime

La Lega Calcio ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per la 36a giornata del campionato di Serie A. Si parte con Milan-Bologna venerdì, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, e si chiude lunedì sera con Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma. A Bergamo dirigerà l'incontro il milanese Sozza, mentre Napoli-Genoa è stata affidata a Piccinini. All'Olimpico, Lazio-Juve verrà diretta da Massa della sezione di Imperia.

La finale di Champions League, con l'Inter che aspetta la squadra avversaria, andrà in scena sabato 31 maggio 2025 alle 21 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, Germania. Come quasi tutta questa edizione della Champions League, anche la finale si potrà guardare in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Massimo Moratti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset dopo la qualificazione dell'Inter alla finale di Champions League grazie alla vittoria sul Barcellona a San Siro: "È stata una serata meravigliosa perché non si può trovare un altro aggettivo. È stata emozionante sotto tutti i punti di vista, abbiamo vissuto tutti i tipi di sentimenti perché sembrava avessimo perso e poi eroicamente c’è stato quel gol del pareggio".

Si chiude subito il cammino di Sara Errani agli Internazionali d'Italia. La tennista azzurra è stata eliminata al primo turno da Naomi Osaka, che si è imposta con un netto 6-2, 6-3 in poco più di un'ora di gioco sulla terra del Foro Italico.