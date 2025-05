PSG-Arsenal, Fiorentina, Bologna e Internazionali d'Italia: le ultimissime

Il 31 maggio a Monaco di Baviera la finale di Champions League sarà Inter-Paris Saint-Germain. La squadra di Luis Enrique batte l'Arsenal anche al ritorno e raggiunge i nerazzurri di Inzaghi. Al Parco dei Principi finisce 2-1: apre un gol di Fabian Ruiz al 27', raddoppia Hakimi al 72' dopo il rigore sbagliato da Vitinha e parato da Raya. Il 2-1 di Saka al 76' illude soltanto Arteta.

La Fiorentina ha annunciato il prolungamento del contratto di Raffaele Palladino: il tecnico, che aveva firmato fino al 2026, ha esteso il rapporto con il club viola fino al 30 giugno 2027 grazie a un'opzione a favore della società. Sul sito del club la nota ufficiale.

Intervistato da Sky, Riccardo Orsolini ha parlato del doppio incontro del Bologna contro il Milan, prima in campionato poi in Coppa Italia: "Saranno giorni infuocati perché dovremo preparare due partite contro la stessa squadra, non sarà facile, né per noi, né per loro. Al di là delle strategie, però, conterà restare il più concentrati e lucidi possibile per provare a vincere entrambe le sfide".

Finisce al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego agli Internazionali Bnl d'Italia. Una giornata storta e condita dalla tensione per il tennista piemontese, che si è arreso all'esordio all'argentino Roman Andres Burruchaga, numero 135 della classifica mondiale che aveva conquistato un posto nel tabellone principale superando le qualificazioni. 6-2 6-3 il risultato.